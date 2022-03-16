Путин пообещал повысить все социальные выплаты в ближайшее время

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — сказал российский лидер на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ.
Президент отметил, что также вырастут минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума и зарплаты в бюджетной сфере.
Подчеркну, что даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства, это вполне реализуемые задачи даже сегодня. Я прошу правительство и регионы сконцентрироваться на этой задаче.
Путин подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».
8 марта Путин выступил с предложением с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Получать финансовые средства начнут уже с мая. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сказал, что размер выплат составит в среднем 6−12 тыс. рублей.
6 марта стало известно, что, согласно проекту плана правительства по поддержке экономики в условиях санкций, кабмин планирует провести дополнительную индексацию пенсий и социальных пособий.
За день до этого президент заявил, что в скором времени в России будут объявлены новые шаги по созданию единой и стройной системы поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет.