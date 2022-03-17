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01:42 (мск), источник: Известия

Авиакомпании попросили списать пандемийные долги

Члены российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят все крупнейшие авиакомпании России, предложили списать оставшиеся с 2020 года долги перевозчиков перед бюджетом.

Источник: Известия

Речь идет об остатках задолженностей по налоговым и страховым платежам, по уплате которых из-за коронакризиса кабмин дал отсрочку.

Мера обсуждалась на совещании у помощника президента России Игоря Левитина 15 марта, сообщил «Известиям» источник в АЭВТ.

Собеседник в одной из авиакомпаний, участвовавших в разработке предложений, уточнил, что по итогам встречи решений не принято. Эту и другие меры поддержки отрасли будут дополнительно обсуждать 17 марта на новом совещании с представителями авиакомпаний, сообщил источник. Позднее сформированные предложения будут направлены в правительство, уточнил он.

Сегодня большая часть отсроченных выплат уже закрыта, компании остаются должны порядка 1 млрд рублей налогов и сборов, — именно их и просят списать авиаторы, рассказал источник в российском перевозчике.

Помимо списания старых долгов АЭВТ выступает и за другие меры: до конца 2024 года обнулить налог на прибыль для авиаперевозчиков, аэропортов и обслуживающих их предприятий (например, ремонтных), а также лизинговых компаний, следует из рабочего документа с предложениями организации для кабмина (есть в распоряжении «Известий»).

Также в АЭВТ считают, что стоит обнулить НДС на внутрироссийских рейсах через Москву. Сейчас ставка составляет 10%. На рейсах в облет столицы и на всех рейсах в Крым, Калининград и города Дальнего Востока НДС уже обнулен.

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