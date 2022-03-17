Фармпроизводители попросили поднять цены на жизненно важные лекарства

«Индексация поможет избежать дефицита препаратов и обеспечит их наличие во всех субъектах России. Индустрия готова и намерена обеспечивать препаратами российский рынок, но, поскольку цены на ЖНВЛП практически не индексировались в рублях с 2007 года, у фарминдустрии закончился запас прочности», — отметил он.
Проблема актуальна не только для производителей инсулина.
Как отметил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, наиболее остро вопрос касается препаратов из низкого ценового сегмента (до 100 рублей).
Чтобы избежать дефицита, цены должны быть проиндексированы не менее чем на 20%, считают представители фармотрасли.
Расходы на закупку лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП финансируются из бюджета. Такие препараты применяют при лечении пациентов в больницах в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Поэтому включение лекарственного препарата в перечень делает его доступнее для граждан.
3 марта правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий, что изменение курса валют станет критерием при установлении предельных цен лекарства из списка ЖНВЛП. Запасов жизненно важных лекарств и сырья для них в России хватит на срок «до года». Запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше четверти от продаж за 2021 год, ранее сообщили в Минпромторге.