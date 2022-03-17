08:52 (мск), источник: Известия
Индия захотела импортировать из России 15 млн баррелей нефти
Индия может импортировать из РФ около 15 млн баррелей сырой нефти, сообщает 16 марта газета Business Standard со ссылкой на источники.
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«Индия может импортировать около 15 млн баррелей сырой нефти», — говорится в сообщении издания.
По данным газеты, сделка, скорее всего, будет проводиться в рублях или рупиях.
До этого министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели ведет переговоры по различным вопросам покупки российской нефти.
Ранее в этот день сообщалось, что Соединенные Штаты сократили закупки нефти в России на прошлой неделе, импортировав 38 тыс. баррелей в сутки. Если сравнивать с неделей ранее, то импорт упал почти в четыре раза, тогда он составлял 148 тыс. баррелей в сутки.
14 марта президент США Джо Байден заявил, что ситуация на Украине стала очередным аргументом в пользу отказа от ископаемых видов топлива. В тот же день замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович подтвердил, что миссия по сокращению зависимости от импорта энергоресурсов из России сложная, но всё же выполнимая.
11 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит к середине мая план по ликвидации зависимости Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.
Энергетические санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.