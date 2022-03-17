10:05 (мск), источник: Газета.Ру
ФАС организовала проверку цепочки поставок сахара
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет цепочку поставки сахара. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
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ФАС считает, что отсутствие сахара на полках магазинов в некоторых регионах связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями.
Проверка затронет как производителей и торговые сети, так и посредников.
Ранее Генпрокуратура России поручила проверить производителей сахара после сообщений о попытках искусственного увеличения стоимости на продукт.
Также сообщалось, что ряд сахарных заводов начали предлагать производителям продуктов питания осуществлять закупки в долларах, но расчеты делать в рублях — по курсу валют, который актуален на дату отгрузки товара.
Катерина Медведева