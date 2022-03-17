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10:05 (мск), источник: Газета.Ру

ФАС организовала проверку цепочки поставок сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет цепочку поставки сахара. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

ФАС считает, что отсутствие сахара на полках магазинов в некоторых регионах связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями.

Проверка затронет как производителей и торговые сети, так и посредников.

Ранее Генпрокуратура России поручила проверить производителей сахара после сообщений о попытках искусственного увеличения стоимости на продукт.

Также сообщалось, что ряд сахарных заводов начали предлагать производителям продуктов питания осуществлять закупки в долларах, но расчеты делать в рублях — по курсу валют, который актуален на дату отгрузки товара.

Катерина Медведева

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