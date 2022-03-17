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11:23 (мск), источник: Ведомости

Минтранс назвал число летающих за рубеж российских авиакомпаний

Шесть российских авиакомпаний на сегодняшний день продолжают выполнять международные рейсы, рассказала пресс-служба Минтранса, не назвав конкретных перевозчиков.

Источник: Агентство «Москва»

«Несмотря на введенные рядом зарубежных государств ограничения на использование своего воздушного пространства, российскими авиакомпаниями продолжаются международные авиаперевозки. Шесть российских авиакомпаний выполняют полеты в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за рубеж летают самолеты, у которых нет риска быть задержанными за границей. Речь идет в том числе о 147 самолетах российского производства Sukhoi Superjet 100.

В Россию осуществляют рейсы 29 зарубежных авиакомпаний из 20 стран.

Среди них — Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Израиль, Индия, Ирак, Казахстан, Катар, Киргизия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Сербия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Ранее Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине. Среди мер — запрет на поставку стране самолетов и авиационных компонентов. На фоне этого один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из нее. Клиентами компании являются «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и др. После этого несколько самолетов российских перевозчиков были задержаны за рубежом.

Ввиду происходящего Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, самолеты которых находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в страну — с 8 марта. ЕС еще 27 февраля закрыл воздушное пространство для российских перевозчиков.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов страны «для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия “антисанкционных мер”».

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