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12:20 (мск), источник: ТАСС

В Минпромторге заявили, что средства бытовой химии всегда будут на полках магазинов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ не ждет дефицита на российском рынке средств бытовой химии, отечественные компании производят ее больше, чем россияне потребляют, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, делать запасы этих средств не нужно.

«Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому тоже нет никакой необходимости делать стратегические запасы — бытовая химия всегда будет на полках», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Производители в РФ закупили сырья для товаров гигиены на три месяца вперед, запасы есть на шесть месяцев минимум, сообщил Евтухов. «Сырья для товаров гигиены закуплено на три месяца вперед, запасы есть на шесть месяцев минимум», — сказал Евтухов. Он отметил, что на территории России работают более 15 заводов.

Средства бытовой химии всегда будут на полках российских магазинов.

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