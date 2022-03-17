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11:56 (мск), источник: Российская газета

Минфин РФ выплатил доход по еврооблигациям

Платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году на общую сумму 117,2 млн долларов США сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено, указали в Минфине.

Источник: Reuters

«По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно», — указали в министерстве финансов.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на представителя Минфина США, что санкционный режим не препятствует платежам в обслуживание суверенного долга России в долларах минимум до конца мая. Ранее считалось, что неисполнение указанных обязательств по евробондам 15—16 марта (в том числе, например, и выплата в рублях, а не валюте) может привести к техническому дефолту по суверенному российскому госдолгу.

«Деньги у нас есть, платежку мы отдали. Теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — подчеркивал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT Arabic. Если зарубежные банки не смогут осуществить платеж из-за заморозки части российских международных резервов, то Россия будет расплачиваться по обязательствам в рублях, указывал министр.

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