Минфин РФ выплатил доход по еврооблигациям

«По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно», — указали в министерстве финансов.
Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на представителя Минфина США, что санкционный режим не препятствует платежам в обслуживание суверенного долга России в долларах минимум до конца мая. Ранее считалось, что неисполнение указанных обязательств по евробондам 15—16 марта (в том числе, например, и выплата в рублях, а не валюте) может привести к техническому дефолту по суверенному российскому госдолгу.
«Деньги у нас есть, платежку мы отдали. Теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — подчеркивал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT Arabic. Если зарубежные банки не смогут осуществить платеж из-за заморозки части российских международных резервов, то Россия будет расплачиваться по обязательствам в рублях, указывал министр.