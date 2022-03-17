Фридман обвинил авторов санкций в непонимании России

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман, попавший под санкции Великобритании и Евросоюза, в интервью Bloomberg Businessweek заявил, что страны Запада, вводя ограничительные меры, не понимают, «как на самом деле работает власть в России».
По его словам, если цель ЕС заключается в том, чтобы заставить российских бизнесменов повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот прекратил военную спецоперацию на Украине, добиться этого таким образом невозможно. «Значит, те, кто принимает эти решения [о санкциях], ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего», — считает Фридман.
Санкции против себя предприниматель считает нелогичными. По его словам, на Западе уверены, что «эти жадные олигархи могут подойти к Путину и сказать ему, чтобы он остановился».
«Почему они так думают?» — задался он вопросом.
Предприниматель заявил, что старался держаться подальше от политики, а встречи представителей бизнеса (в том числе самого Фридмана и Петра Авена) с Путиным имели не такое значение, которое им придает Евросоюз в обосновании для введения санкций: «Дистанция между Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом».
Фридман сейчас находится в Лондоне. По его словам, когда он узнал от своего адвоката, что вместе с Петром Авеном попал под санкции ЕС, которые подразумевают запрет на въезд и заморозку активов, новость стала для него шоком: «Я почти не понимал, что он [юрист] говорит».
Когда Великобритания последовала примеру ЕС, его банковская карта, работающая в Соединенном Королевстве, оказалась заблокирована.
Фридман заявил, что теперь ему нужно подать заявку на разрешение на трату денег у британского правительства, которое должно определить, является ли «разумным» его запрос. Как пишет Bloomberg, в этом случае его расходы не будут превышать £2500 (около $3300) в месяц.
По словам бизнесмена, из-за блокировки карточек у него возникли проблемы даже с небольшими расходами — например, оплатой услуг уборщицы:
Может, мне стоит самому убраться в доме. Это нормально. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии с еще четырьмя людьми, но 35 лет спустя это неожиданно.
У предпринимателя есть паспорт Израиля, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона. «Я здесь пленник», — заявил он. Фридман добавил, что не знает, как жить дальше, но признал, что его проблемы — «на самом деле ничто» по сравнению с ситуацией на Украине.
По оценке Bloomberg, до начала российской военной операции на Украине состояние Фридмана составляло около $14 млрд.
Сейчас оно сократилось до $10 млрд, и бизнесмен «оказался в странном положении олигарха, у которого практически нет наличных денег».
ЕС ввел санкции против Фридмана 28 февраля. Брюссель обосновал это тем, что бизнесмену «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина и его называют главным российским финансистом и помощником путинского ближнего круга». Как утверждают в Евросоюзе, Фридман и Авен «участвовали в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины». Фридман назвал решение ЕС необоснованным и способным нанести «неоправданный ущерб» сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу и пообещал оспорить его.
15 марта санкционный список против российских бизнесменов, в котором оказался Фридман, ввела Британия.
1 марта Фридман покинул совет директоров компании Veon, она контролирует телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде азиатских и африканских стран. В тот же день стало известно, что они вместе с Авеном выйдут из совета директоров Альфа-банка, а 2 марта — что покинут состав управленцев британской инвестиционной группы LetterOne.
Фридман в конце февраля направил письмо сотрудникам LetterOne, в котором назвал происходящее на Украине трагедией для русского и украинского народов, которая должна прекратиться. «Я убежден, что война никогда не может быть ответом. Этот кризис будет стоить [множества] жизней и нанесет ущерб двум народам, которые были братьями на протяжении сотен лет», — написал бизнесмен.