Мурашко назвал стабильной ситуацию на рынке лекарств

«Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года. С 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года», — сказал он на селекторном совещании с регионами.
Министр также добавил, что ввод в гражданский оборот фармацевтических субстанций — основного сырья для производства лекарств — с 22 февраля по 16 марта вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 70% и составил 18,2 тыс. тонн.