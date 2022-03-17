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13:50 (мск), источник: ТАСС

Мурашко назвал стабильной ситуацию на рынке лекарств

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года. С 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года», — сказал он на селекторном совещании с регионами.

Министр также добавил, что ввод в гражданский оборот фармацевтических субстанций — основного сырья для производства лекарств — с 22 февраля по 16 марта вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 70% и составил 18,2 тыс. тонн.

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