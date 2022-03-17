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14:26 (мск), источник: © РИА Новости

Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с низкими доходами, начнутся в мае, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — сказал Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.

Он отметил необходимость настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан и быстрее направлять им помощь от государства, особенно если родители потеряли работу.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Семьи начнут получать их уже с мая. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе, это примерно от 6 до 12 тысяч рублей.

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