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15:12 (мск), источник: © РИА Новости

Бизнес, боявшийся санкций, может спокойно приходить в Крым, заявил Путин

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский бизнес, опасавшийся западных санкций, теперь может работать в Крыму, заявил Владимир Путин.

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«Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер — теперь нечего бояться, теперь они могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе. Разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка», — отметил глава государства.

По словам Путина, такую активность бизнеса обязательно поддержат власти, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковской системы и финансовых условий.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

Многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

Накануне Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Помимо этого, президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

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