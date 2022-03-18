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08:31 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg: JPMorgan обработал платеж России по еврооблигациям

JPMorgan обработал платежное поручение российского правительства, направленное на выплату купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ЦБ: $ 104.8012   -3.25 € 115.9311   -2.83 ММВБ: $ 103.1500   -4.85 € 113.7150   -3.98
Источник: Reuters

По данным агентства, JPMorgan является банком-корреспондентом, через который российские платежи уходят в банк Citigroup, выступающий в качестве платежного агента по облигациям.

По словам одного из источников агентства, JPMorgan отправил деньги Citigroup после того, как получил соответствующие разрешения от властей США.

Представители JPMorgan и Citigroup от комментариев отказались.

Ранее сегодня российский Минфин сообщил, что выплатил купонный доход по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн. О результатах зачисления средств министерство обещало сообщить дополнительно.

США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию на Украине. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов. Он отметил, что возможность выплат по госдолгу в иностранной валюте зависит не от России.

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