Турецкая сеть ресторанов может заменить ушедший из России фастфуд

На первом этапе стороны обсуждают запуск 5−10 собственных заведений Chitir Chicken, в перспективе речь может идти о создании сети франчайзи-партнеров с 500−600 ресторанами, уточнил Булат Шакиров.
По его словам, в фокусе внимания — открытия в Москве и городах-миллионниках, то есть в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Самаре и Екатеринбурге.
Одно из главных преимуществ сети — работа с турецким оборудованием, которое не зависит от санкций и существенно не подскочило в цене.
«На следующей неделе представители Chitir Chicken и управляющие российских ТЦ могут подписать договоры о сотрудничестве, а также контракты об аренде. Около трех-четырех недель компании понадобится на ремонт помещений в РФ и на ввоз всего необходимого для запуска работы», — уточнил эксперт.
По его словам, Союз торговых центров и РСПП готовы выносить на обсуждение в Минпромторге вопрос о государственной поддержке турецкой компании в России.
Речь идет об установлении льготных таможенных платежей и кредитов на открытие для нового партнера ТЦ, а также выделении грантов.
По словам Булата Шакирова, торговые центры готовы начать переговоры с McDonald’s о расторжении договоров аренды, если компания не возобновит работу в ближайшее время. Это позволит освободить площади под турецкие рестораны.