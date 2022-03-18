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02:23 (мск), источник: Известия

Турецкая сеть ресторанов может заменить ушедший из России фастфуд

Владельцы ТЦ в РФ начали переговоры с турецкой сетью фаст-фуда Chitir Chicken о запуске сети ресторанов, рассказал «Известиям» глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Эта компания уже развивается в 17 странах мира и готова рассмотреть работу в РФ.

На первом этапе стороны обсуждают запуск 5−10 собственных заведений Chitir Chicken, в перспективе речь может идти о создании сети франчайзи-партнеров с 500−600 ресторанами, уточнил Булат Шакиров.

По его словам, в фокусе внимания — открытия в Москве и городах-миллионниках, то есть в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Самаре и Екатеринбурге.

Одно из главных преимуществ сети — работа с турецким оборудованием, которое не зависит от санкций и существенно не подскочило в цене.

«На следующей неделе представители Chitir Chicken и управляющие российских ТЦ могут подписать договоры о сотрудничестве, а также контракты об аренде. Около трех-четырех недель компании понадобится на ремонт помещений в РФ и на ввоз всего необходимого для запуска работы», — уточнил эксперт.

По его словам, Союз торговых центров и РСПП готовы выносить на обсуждение в Минпромторге вопрос о государственной поддержке турецкой компании в России.

Речь идет об установлении льготных таможенных платежей и кредитов на открытие для нового партнера ТЦ, а также выделении грантов.

По словам Булата Шакирова, торговые центры готовы начать переговоры с McDonald’s о расторжении договоров аренды, если компания не возобновит работу в ближайшее время. Это позволит освободить площади под турецкие рестораны.

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