Число заявок на кредиты и их одобрений сократились вдвое

Наибольшее снижение (на 67%) произошло в сегменте POS-кредитования (в торговых точках). Оно традиционно отличается высокими ставками в качестве платы за риск.
На втором месте (60%) по падению спроса стали небольшие (до 30 тыс. рублей) беззалоговые заимствования. Далее следуют кредитные карты (минус 57%), затем потребительские кредиты в целом (минус 48%). При этом снижение заявок на ипотеку оказалось наименьшим — 36%.
Сопоставимое падение зафиксировано и по одобрениям банками заявок. Количество положительных решений в первую неделю марта снизилось почти на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 47% к февралю.
Если год назад банки принимали положительное решение по 32% заявок, а в феврале 2022-го — по 34%, то в первую неделю марта этот показатель упал до 18%.
В некоторых сегментах ситуация и вовсе близка к заморозке. Только в 8 случаев из ста одобряется заявка на получение небольших необеспеченных кредитов до 30 тыс. рублей. Примерно аналогичная ситуация (доля одобрений 7%) наблюдается и в сегменте POS. В целом по потребительским кредитам положительное решение принимается только в каждом десятом случае (11%).
В лучшей ситуации претенденты на кредитки (доля одобрений 21%) и ипотеку (36%).