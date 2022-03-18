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02:37 (мск), источник: Известия

Число заявок на кредиты и их одобрений сократились вдвое

За первую неделю марта рынок потребкредитования просел почти вдвое. Как следует из данных НБКИ, по сравнению с аналогичной неделей прошлого года количество заявок на кредиты упало на 53%, к февральским показателям 2022-го — на 55%.

Источник: Известия

Наибольшее снижение (на 67%) произошло в сегменте POS-кредитования (в торговых точках). Оно традиционно отличается высокими ставками в качестве платы за риск.

На втором месте (60%) по падению спроса стали небольшие (до 30 тыс. рублей) беззалоговые заимствования. Далее следуют кредитные карты (минус 57%), затем потребительские кредиты в целом (минус 48%). При этом снижение заявок на ипотеку оказалось наименьшим — 36%.

Сопоставимое падение зафиксировано и по одобрениям банками заявок. Количество положительных решений в первую неделю марта снизилось почти на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 47% к февралю.

Если год назад банки принимали положительное решение по 32% заявок, а в феврале 2022-го — по 34%, то в первую неделю марта этот показатель упал до 18%.

В некоторых сегментах ситуация и вовсе близка к заморозке. Только в 8 случаев из ста одобряется заявка на получение небольших необеспеченных кредитов до 30 тыс. рублей. Примерно аналогичная ситуация (доля одобрений 7%) наблюдается и в сегменте POS. В целом по потребительским кредитам положительное решение принимается только в каждом десятом случае (11%).

В лучшей ситуации претенденты на кредитки (доля одобрений 21%) и ипотеку (36%).

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