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11:01 (мск), источник: ТАСС

В Wildberries сообщили о росте спроса россиян на электросамокаты на 235%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спрос на электросамокаты в РФ с 13 февраля по 13 марта по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 235%. Об этом сообщается в результатах аналитики Wildberries.

Источник: РИА "Новости"

«За последний календарный месяц, с 13 февраля по 13 марта 2022 года, жители нашей страны заказали на 235% больше электросамокатов, чем в аналогичном периоде прошлого года, механических самокатов — на 198%», — говорится в результатах аналитики.

Заметно вырос спрос на велосипеды — их заказали на 657% больше, чем в прошлом году. Не отстают и продажи детских трехколесных велосипедов — они увеличились на 309%. Как отмечают в компании, в 2022 году россияне отдают предпочтения горным и трюковым BMX велосипедам стоимостью около 13 000 — 15 000 рублей, хотя в прошлом они чаще выбирали городские модели. Среди самокатов покупатели также выбирают трюковые модели и тратят на них в среднем 7 000 — 8 000 рублей.

Популярностью у любителей активного отдыха пользуются скейтборды (+72%) и ролики (+184%), в комплект к которым часто выбирают защитные наколенники (+163%), налокотники (+209%) и шлемы (+253%).

Практичные россияне также заранее приобретают необходимые инструменты для ремонта: ремкомплекты (+299%), смазки (+580%) и велоинструменты (+187%). Значительно вырос интерес и к сопутствующим товарам: велосипедным звонкам (+299%), грипс-ручкам для руля велосипеда (+364%), велокомпьютерам (+478%).

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