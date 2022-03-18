09:50 (мск), источник: РБК
В России выросла доля использующих наличные
Если ранее преимущественно наличными расплачивались 25% россиян, то теперь — 30%. Однако аналитики считают, что о тенденции и смене установок граждан говорить пока рано.
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С начала марта в России выросла доля граждан, в основном использующих наличные для оплаты товаров и услуг, говорится в опросе аналитического центра НАФИ (результаты есть у РБК).
Аналитики сравнили типичное платежное поведение россиян, то есть то, как они обычно расплачивались в течение последнего года, и поведение в условиях изменившейся социально-экономической ситуации. Они пришли к выводу, что доля расплачивающихся в основном наличными выросла с 25 до 30%. При этом доля тех, кто сообщил, что расплачивается только наличными, выросла на 3 п.п. (с 9 до 12%), доля тех, кто ответил «чаще наличными» на вопрос о повседневной оплате, — на 2 п.п. (с 16 до 18%).
Опрос НАФИ проводился в марте, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 53 регионов России.
Соответственно, доля тех, кто использует преимущественно безналичную оплату, сократилась, следует из опроса НАФИ. Если до изменения социально-экономической ситуации безналичную оплату предпочитали 72%, то после изменения — 68%. При этом доля тех, кто пользуется только безналичной оплатой, выросла (до — 13%, после — 17%). А вот тех, кто использует «чаще безналичные платежи», стало меньше: 59% до изменения ситуации и 51% — после.
Директор направления исследований цифровой экономики НАФИ Лейсан Баймуратова считает, что говорить о тенденции отказа россиян от безналичной оплаты пока рано. «В России очень высокий уровень использования безналичной оплаты, и установки людей, которые привыкли расплачиваться безналичными способами, вряд ли будут меняться, — полагает эксперт. — Все платежи внутри страны с использованием пластиковых карт проходят без каких-либо затруднений, а сложности есть только при бесконтактной оплате со смартфонов и оплате в зарубежных интернет-магазинах».
В начале декабря 2021 года безналичный способ оплаты, по данным опроса ВЦИОМ, предпочитали 45% россиян. 28% сообщили, что в равной степени пользуются наличными и безналичными способами оплаты, а 26% предпочитают бумажные деньги.
Исследование тогда показало, что половина россиян не готова отказаться от использования наличных: 47% отрицательно отнеслись к идее запретить оплату бумажными деньгами, оставив карточные платежи или онлайн-переводы, 26% оценили предложение положительно.
Из-за западных санкций россияне в основном потеряли возможность оплачивать покупки и услуги внутри России с помощью сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Карты платежных систем Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, не принимаются за границей и не работают при оплате на сайтах зарубежных компаний.