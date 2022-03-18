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09:18 (мск), источник: © РИА Новости

Ограничения в аэропортах юга и центральной России продлили до 26 марта

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 26 марта, сообщает Росавиация.

Источник: РИА "Новости"

«До 26 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России», — говорится в сообщении.

Как уточняется, полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

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