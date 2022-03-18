ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 20%

Сегодняшнее заседание должно было стать вторым в 2022 г. На первом, 11 февраля, регулятор на фоне продолжающегося ускорения инфляции увеличил значение ставки сразу на 1 п. п. — до 9,5% годовых, то есть максимума с апреля 2017 г. Однако 28 февраля ЦБ экстренно поднял показатель сразу до 20% в связи с последствиями санкций, введенных в отношении России США, Европейским союзом (ЕС) и рядом других стран за военную операцию в Донбассе и на Украине. Ограничительные меры были наложены на государственный долг, примерно половина международных резервов ЦБ — около $300 млрд — оказалась фактически «заморожена». Кроме того, западные страны запретили своим резидентам проводить любые операции с Центробанком, российскими правительственными учреждениями, в том числе Минфином, и Фондом национального благосостояния (ФНБ). В целом санкции затронули экономическую, финансовую и торговую сферы.
Все это привело к кардинальным изменениям внешних условий для российской экономики, пояснил ЦБ 28 февраля. Такое «шоковое» повышение ключевой ставки, по мнению регулятора, должно привести к увеличению банковских ставок по депозитам до уровней, способных «компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».
На фоне этого банки действительно подняли ставки по кредитам и депозитам. Так, по рублевым вкладам кредитные организации предлагают доходность примерно до 21% в год, но и ставки по ссудам в ряде банков превысили 19% годовых.
Рубль же после 28 февраля продолжил падать. Так, на закрытии торгов на Мосбирже 23 февраля, то есть за день до начала российской специальной военной операции, курс доллара составлял 81,16 ₽, евро — 91,7 ₽ 28 февраля на пике показатели достигали 109,185 и 122 ₽ соответственно, но на фоне решения ЦБ, к закрытию, снизились до 94,6 и 106 ₽ соответственно. Исторического минимума курс рубля достиг 10 марта: на пике он поднимался до 121,528 ₽ за доллар и 132,417 ₽ за евро. Впоследствии отечественная валюта стала укрепляться, на открытии сегодняшних торгов доллар стоил 103,145 ₽, евро — 109 ₽ При этом торги ценными бумагами на Мосбирже закрыты с начала марта.
Кроме того, на фоне военной операции, секторальных санкций, включающих в себя запрет на поставку ряда товаров в Россию, дефицита сырья в том числе из-за логистических трудностей, а также временного или окончательного ухода с российского рынка более чем 400 иностранных компаний из разных сфер (по данным Йельского университета на 18 марта) в России рекордно ускорилась инфляция. По данным Росстата, с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в стране выросли сразу на 2,22% относительно предыдущей недели, что стало абсолютным максимумом за все время наблюдений. С 5 по 11 марта стоимость товаров и услуг увеличилась на 2,09%. При этом Росстат отслеживает недельную инфляцию с 2008 г. Ранее ее значение ни разу не превышало 1%.
Целью ЦБ по инфляции является показатель в 4%. Этот порог был превышен еще в конце 2020 г. С тех пор регулятор постепенно повышал ключевую ставку с исторически минимальных 4,25% годовых. Предполагалось, что в итоге к 2023 г. инфляция вернется к цели.
Однако в связи с новой ситуацией в экономике теперь ЦБ предполагает, что инфляция по итогам 2022 г. составит 20%. В последний раз на таком уровне она была в 2000 г. В 2023 г., согласно консенсус-прогнозу ЦБ, показатель снизится до 8%.
Регулятор также считает, что ВВП России может упасть сразу на 8% в 2022 г. после рекордного с 2008 г. роста на 4,7% в 2021 г., полагает регулятор. Ожидаемое снижение станет самым большим за всю историю наблюдений, которые Росстат ведет с 1996 г. В 1998 г. экономика страны упала на 5,3%, в 2009 г. — на 7,8%, в 2015 г. — на 2%, в 2020 г. — на 2,7%.