Минфин РФ в полном объеме выплатил купонный доход по евробондам

Отмечается, что средства для выплаты купонного дохода в общей сумме $117,2 миллиона были получены платежным агентом — лондонским филиалом Citibank.
«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — говорится в сообщении.
Накануне правительство России сообщило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на $117,2 млн была проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет, отметили в кабмине.
16 марта глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что Россия имеет средства для погашения внешнего долга, однако платеж может не дойти до конечных получателей, поскольку Запад заблокировал валютные резервы страны. Как отмечал министр, Запад пытается устроить искусственный дефолт в России.
О возможной вероятности технического дефолта в России сообщал «Известиям» 14 марта Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. Он сказал, что у страны есть деньги, но они заблокированы государствами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по российскому госдолгу.
Санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.