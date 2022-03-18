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16:54 (мск), источник: Ведомости

Страны ЕАЭС договорились о переходе на расчеты в нацвалютах

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали пакет мер из 33 пунктов по стабилизации экономики. На заседании совета ЕАЭС страны договорились о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: Reuters

«Очень важный вопрос, который обсуждался, — это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты», — сказал министр.

Таким образом, страны союза приступили к созданию единого рублевого пространства, подчеркнул он. Сейчас основной объем пошлин Россия получает в рублях, добавил Решетников.

Кроме того, страны одобрили отмену импортных пошлин по 458 позициям. Общий объем импорта в Россию по этим позициям составляет $19 млрд, отметил глава Минэка, экономия для потребителей оценивается в более $0,5 млрд. «Это должно снизить давление на цены», — указал Решетников.

16 марта «Ведомости» писали, что обсуждается обнуление на полгода таможенной пошлины на импортные товары критического для России значения. В этом перечне отдельные виды овощей и зерновых культур, добавки для производства готовой продукции и детского питания (молочная сыворотка, ферменты, витамины, загустители и др.), товары для производства фармацевтической продукции (органические соединения, лекарственные средства), а также отдельные виды тканей и нитей, металлическая продукция (некоторые виды прокатов, сплавов), сырье для производства строительных материалов (мел, глина, добавки для цемента), запасные части для воздушного транспорта (двигатели, радиолокационная аппаратура).

Также упрощены процедуры импорта, в том числе использование копий сертификатов о происхождении товаров, заявил Решетников.

В четверг совет Евразийской экономической комиссии одобрил повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физлиц в рамках интернет-торговли в пять раз: с 200 до 1000 евро, сообщали в ЕЭК. Ранее «Ведомости» писали, что такой пункт содержится в плане первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций.

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