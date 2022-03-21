10:59 (мск),
Будущее предпринимательства в России обсудили на форуме «Мой бизнес»
Меры поддержки российского малого и среднего бизнеса выработали на II Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
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В форуме приняли участие команды центров «Мой бизнес» из 84 регионов, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и общественных организаций («Корпорация МСП», РЭЦ, ОНФ, «Опора России», ТПП и др.), коммерческих организаций и ключевых банков. Всего на мероприятии было более 500 участников.
Центры «Мой бизнес» работают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Главная задача центров — помогать предпринимателям: от поиска идеи и выбора правовой формы до регистрации бизнеса.
Участники начали коллективно формировать единые подходы к поддержке и развитию МСП в горизонте 2030 года, а также разрабатывать инструментарий финансовой и нефинансовой поддержки МСП и самозанятых.
В первый день форума состоялась пленарная дискуссия «Маяки для навигации МСП: на что ориентировать бизнес в условиях неопределенности?».
Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила разницу между нынешней экономической ситуацией и ситуацией двухлетней давности: «Текущая ситуация отличается от 2020−2021 года, где мы тоже столкнулись с серьезными вызовами, но они были локализованы в тех секторах, которые имеют наибольший контакт с населением, с людьми. Текущая ситуация характеризуется тем, что затрагивает большинство отраслей МСП».
После пленарной дискуссии прошли секции, посвященные лучшим практикам, направленным на создание благоприятных условий ведения бизнеса, банковским инструментам поддержки бизнеса, реализации новых экспортных направлений в условиях санкций, поддержке самозанятых. Особое внимание было уделено развитию молодежного предпринимательства и поддержке сельскохозяйственной отрасли.
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин отметил, что в текущих экономических обстоятельствах российскому бизнесу стоит обратить внимание на новые внешние рынки:
Что касается западных санкций, считаю, что бизнесу нужно переориентироваться на новые рынки сбыта — Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Индию, Индонезию и др. Миссия „ОПОРЫ РОССИИ“ — в том числе через бизнес-объединения в этих странах найти новых партнеров.
Во второй и заключительный день форума «Мой Бизнес» состоялось финальное пленарное заседание форума «Лучшие практики и холодный расчет: к чему пришли в сухом остатке», а также сессия «Бизнес, власть, общество — развитие диалога в эпоху неопределенности».
Среди основных тем, которые обсуждались, были: экспортная деятельность, поддержка индустрии гостеприимства, содействие инновационному бизнесу, женскому предпринимательству, социальному бизнесу. На пленарной дискуссии были подведены стратегические итоги форума, которые лягут в основу новых пакетов мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» был инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2019 году и нацелен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.