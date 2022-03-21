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10:59 (мск),

Будущее предпринимательства в России обсудили на форуме «Мой бизнес»

Меры поддержки российского малого и среднего бизнеса выработали на II Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

В форуме приняли участие команды центров «Мой бизнес» из 84 регионов, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и общественных организаций («Корпорация МСП», РЭЦ, ОНФ, «Опора России», ТПП и др.), коммерческих организаций и ключевых банков. Всего на мероприятии было более 500 участников.

Центры «Мой бизнес» работают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Главная задача центров — помогать предпринимателям: от поиска идеи и выбора правовой формы до регистрации бизнеса.

Участники начали коллективно формировать единые подходы к поддержке и развитию МСП в горизонте 2030 года, а также разрабатывать инструментарий финансовой и нефинансовой поддержки МСП и самозанятых.

Как прошел первый день форума: дискуссии и заявления

В первый день форума состоялась пленарная дискуссия «Маяки для навигации МСП: на что ориентировать бизнес в условиях неопределенности?».

Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила разницу между нынешней экономической ситуацией и ситуацией двухлетней давности: «Текущая ситуация отличается от 2020−2021 года, где мы тоже столкнулись с серьезными вызовами, но они были локализованы в тех секторах, которые имеют наибольший контакт с населением, с людьми. Текущая ситуация характеризуется тем, что затрагивает большинство отраслей МСП».

Замминистра добавила, что в пандемию были выработаны определенные инструменты и подходы, поэтому сейчас инициативы и программы разворачиваются гораздо быстрее.

После пленарной дискуссии прошли секции, посвященные лучшим практикам, направленным на создание благоприятных условий ведения бизнеса, банковским инструментам поддержки бизнеса, реализации новых экспортных направлений в условиях санкций, поддержке самозанятых. Особое внимание было уделено развитию молодежного предпринимательства и поддержке сельскохозяйственной отрасли.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин отметил, что в текущих экономических обстоятельствах российскому бизнесу стоит обратить внимание на новые внешние рынки:

Что касается западных санкций, считаю, что бизнесу нужно переориентироваться на новые рынки сбыта — Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Индию, Индонезию и др. Миссия „ОПОРЫ РОССИИ“ — в том числе через бизнес-объединения в этих странах найти новых партнеров.

Как прошел второй день форума: стратегические итоги

Во второй и заключительный день форума «Мой Бизнес» состоялось финальное пленарное заседание форума «Лучшие практики и холодный расчет: к чему пришли в сухом остатке», а также сессия «Бизнес, власть, общество — развитие диалога в эпоху неопределенности».

Среди основных тем, которые обсуждались, были: экспортная деятельность, поддержка индустрии гостеприимства, содействие инновационному бизнесу, женскому предпринимательству, социальному бизнесу. На пленарной дискуссии были подведены стратегические итоги форума, которые лягут в основу новых пакетов мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» был инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2019 году и нацелен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

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