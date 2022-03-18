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20:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин предложил перераспределить ненужные в условиях санкций 486 млрд руб. из бюджета

Минфин подготовил предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год. Эти меры принимаются для минимизации последствий санкций, введенных против РФ. «Ненужные» в условиях санкций расходы бюджета составляют 485,9 млрд руб., следует из сообщения Минфина. Расходы на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов сокращать не планируется.

Источник: Reuters

«Так, предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной, в объеме 485,9 млрд руб.», — сообщает Минфин.

Подобное перераспределение позволит обеспечить финансирование первостепенных расходов бюджета.

«При этом важно отметить, что планируемые расходы федерального бюджета на такие публичные обязательства как, например, оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов сокращать не планируется», — сообщает министерство.

Ранее около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд) оказались заморожены из-за санкций, введенных Западом в ответ на российскую специальную военную операцию на Украине. Президент США Джо Байден также запретил поставку в Россию долларовых банкнот. Минфин заявил, что Россия будет платить по долгам недружественным странам в рублях по курсу Центробанка.

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