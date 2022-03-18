20:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Минфин предложил перераспределить ненужные в условиях санкций 486 млрд руб. из бюджета
Минфин подготовил предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год. Эти меры принимаются для минимизации последствий санкций, введенных против РФ. «Ненужные» в условиях санкций расходы бюджета составляют 485,9 млрд руб., следует из сообщения Минфина. Расходы на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов сокращать не планируется.