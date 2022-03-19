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02:23 (мск), источник: © РИА Новости

Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Источник: © РИА Новости

«Компания Halliburton сегодня объявила о немедленном прекращении будущей деятельности в России, поскольку компания соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первоочередное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России», — говорится в сообщении.

Информации о действительных контрактах в РФ не приводится.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в 70 странах, число сотрудников превышает 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).

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