11:35 (мск), источник: Lenta.Ru
В Минтрансе назвали затраты зарубежных авиакомпаний на облет России
Зарубежные авиакомпании еженедельно тратят более 37,5 миллиона долларов на облет России, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта страны.
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В ведомстве отметили, что решение некоторых иностранных государств об одностороннем прекращении полетов для российских авиакомпаний ограничили не только россиян, но и негативно отразились на гражданах этих государств.
В результате введенной ответной меры дальность перелетов для зарубежных компаний значительно возросла. Так, перелет из Лондона в Токио через Россию по Транссибирскому маршруту составляет 9,5 тысячи километров, но с использованием альтернативного маршрута — 11,2 тысячи километров.
«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более 37,5 миллиона долларов США еженедельно», — пояснили в Минтрансе.
Ранее в министерстве назвали открытые для отечественных авиаперевозчиков страны. Несмотря на ограничения, шесть российских авиакомпаний продолжают осуществлять международные полеты. Среди доступных направлений — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, ОАЭ, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Отечественные воздушные суда совершают туда около 250 рейсов в неделю.