Глава Deutsche Bank предостерег от отказа от «Северного потока»

«Сначала мы должны дать вступить в силу объявленным санкциям. Однако эти санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это», — сказал он.
«Если мы отключим “Северный поток-1”, это не стало бы прекращением поставок российского газа в Германию, но вскоре привело бы к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране», — сказал Зевинг в интервью изданию WELT am SONNTAG.
Глава Deutsche Bank заявил о необходимости «дать вступить в силу объявленным санкциям» против России. Эффект от этих санкций будет крайне губителен не только для российской экономики, но и окажет «негативное влияние на нас», считает Зевинг.
Необходимость в новых, ещё более жёстких санкциях «мы должны постоянно проверять заново», добавил он.
Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, стремительный рост цены на газ на европейском рынке стал последствием отказа от «Северного потока-2», Москва жалеет, что проект стал жертвой увязки политики и экономики.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.