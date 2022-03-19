Медведев заявил, что коллапса в экономике России не будет

«У нас есть все возможности для собственного развития. Во многом ранее введенные санкции пошли нам только на благо, заставили активнее развивать импортозамещение во всех отраслях, в том числе наукоемких, разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства», — отметил Медведев в публикации в Telegram в субботу. Он напомнил, что «правительство уже приняло оперативные решения для поддержки людей и экономики: социальные выплаты, дофинансирование высокотехнологичных отраслей, сельского хозяйства, банковского сектора». «В общем, коллапса в экономике не будет», — заверил заместитель председателя СБ.
Медведев также обратил внимание на тот факт, что «у России много надежных партнеров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки».
Это огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе. Плоды этого партнерства и сотрудничества более чем очевидны.
Дмитрий Медведевзампред Совбеза
Он рассказал о попавшейся на глаза «ироничной картинке, которую выложил в соцсети представитель китайского МИД, — карта мирового сообщества в представлении западных политиков». «Только их друзья и союзники — Западная Европа, США, Австралия. Без России, Китая, Африки, Азии… Крохотные островки в безбрежном океане. Наглядно», — описал изображение Медведев.
По его мнению, «можно сколько угодно провозглашать себя “золотым миллиардом”, но на земном шаре население в разы больше, а металлы есть куда дороже золота». «Мы их, кстати, тоже добываем. И кто кого сейчас изолирует — большой вопрос», — написал заместитель председателя Совбеза.
Он также обратил внимание на то, что в пятницу в РФ была зарегистрирована новая отечественная вакцина от коронавируса «Конвасэл», созданная специалистами ФМБА. «Эпидемия коронавируса особенно четко показала, насколько востребованы в мире такие достижения. Наш потенциал сейчас должен наращиваться с удвоенной силой», — заявил Медведев.
Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что, хотя развивать собственные производства в отраслях, где Россия еще не сделала этого, в условиях санкций сложно, это реально. «Нам надо развивать свое производство там, где мы еще не сделали этого. Задача сложная, особенно в нынешних условиях, но выполнимая, тем более, что солидарность и взаимовыручка всегда помогали нам в трудные годы, — считает он. — А наши недруги, которые пытаются сегодня ограничить наше развитие и испортить нашу жизнь, еще не раз с болью пожалеют о том, что сделали».