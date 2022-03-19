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18:13 (мск), источник: Известия

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6%

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6%, повышение коснется четырех млн человек. Об этом 19 марта сообщили в Минтруде РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу. Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению», — говорится в сообщении.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Политик подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

C 1 февраля в России вступил в силу закон об индексации пенсий на 8,6%. Средняя страховая пенсия по отношению к прошлому году увеличилась примерно на 1,5 тыс. рублей и составила 18 984 рубля.

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