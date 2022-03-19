Болгария перестанет покупать газ у «Газпрома»

«Есть альтернативы. Старые трубы трансбалканского потока. Там у нас есть мощность около 20 млрд. куб. м. и может быть использована в обоих направлениях, нам нужно 3 млрд. куб. м. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия. Следующие 1−2 недели обсудят на европейском уровне создание общего газового договора для всего ЕС. Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает», — сказал Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио.
По его словам, у Болгарии есть альтернативные источники энергии, в том числе поставки из Катара и Алжира. Также правительство Болгарии планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.
На данный момент практически весь газ Болгария импортирует из России. Контракт на поставки газа от «Газпрома» заканчивается в июле 2022 года.
Ранее США запретили импорт российских энергоносителей 8 марта. Великобритания заявила, что откажется от российской нефти к концу 2022 года. Евросоюз также сообщал, что планирует сокращать объемы закупок российского газа в ответ на военную операцию на Украине.