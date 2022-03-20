22:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Россия дала Белоруссии отсрочку по кредитам
Россия дала Белоруссии отсрочку на погашение обязательство по госкредитам на 5−6 лет, заявил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов. Об этом сообщает ТАСС.
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«Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет», — сказал министр в эфире телеканала «Беларусь-1». Селиверстов пояснил, что перенос сроков позволит Минску «не отвлекать ресурсы» для обслуживания его обязательства и погашения их с российскими партнерами.