00:17 (мск), источник: Известия
Методом съема: арендное жилье в России подешевело до 5,5%
Насколько вырос объем предложения на рынке.
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Арендное жилье в крупных городах России с 24 февраля подешевело примерно до 5,5%. Спрос на съем жилплощади в Москве упал на 17%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости. Люди, планировавшие купить квартиру в ипотеку, сейчас перешли на аренду. Но тех, кто в связи с уходом иностранных компаний и прочими изменениями в экономике потерял работу и уезжает из крупных городов, больше. Это в том числе мигранты из других регионов страны и из Средней Азии.
Снижение показателей
С момента начала спецоперации РФ на Украине спрос на аренду жилья в Москве снизился на 17%, предложение съемных квартир увеличилось на 31%, рассказал «Известиям» генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его данным, цены на съем однокомнатных квартир упали на 4,5%, двухкомнатных — на 5%, трехкомнатных — на 5,5%. В Санкт-Петербурге или менее похожая, сообщил он.
По информации эксперта «Циан. Аналитика» Виктории Кирюхиной, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры с 24 февраля в городах-миллионниках снизилась на 1,7%, с 20,5 тыс. до 20,2 тыс. рублей, двухкомнатных — на 1%, с 56,1 тыс. до 55,57 тыс. рублей. Количество объявлений однокомнатных квартир в аренду увеличилось на 39%, двухкомнатных — на 30%, добавила она.
— С одной стороны, люди, планировавшие купить квартиру в ипотеку, сейчас перешли на аренду. Однако число тех, кто в связи с уходом иностранных компаний и прочими потрясениями в экономике потерял работу и уезжает из крупных городов, видимо, больше. Это мигранты и из других регионов страны, и из Средней Азии, — сказал Павел Луценко.
Выросло предложение арендного жилья и за счет тех квартир, владельцы которых передумали их продавать и начали сдавать, добавил он. Также часть арендаторов переезжает в более бюджетные квартиры из-за снижения доходов, отметила Виктория Кирюхина. Кроме того сдали в аренду квартиры граждане, решившие переехать в другие страны или регионы в период неопределенной ситуации, сказала она.
— Вследствие увеличения количества доступных вариантов в крупных городах России мы также наблюдаем тенденцию к стабилизации арендных ставок на долгосрочную аренду квартир, — сказал руководитель направления коммерческой недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.
С другой стороны, из-за значительного снижения потока туристов, в центре таких городов, как Москва, сдававшие квартиры посуточно владельцы перешли на долгосрочную аренду, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. В связи с этим в центре столицы ставки повысились, в других округах города было зафиксировано незначительное снижение, добавила она.
Дальнейшие перспективы
Но в целом в крупных городах ситуация сейчас складывается в пользу аренды, отметила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Изрядно подорожавшее за два года жилье, например в Москве (на 50%), и выросшие ставки на ипотеку делают теперь покупку своего жилья недоступной для многих людей, пояснила она.
— Кроме того, в столице и ряде других городов отменили коронавирусные ограничения, что подразумевает частичный возврат сотрудников в офисы. Спрос на аренду подрос со стороны тех, кто на время удаленной работы отказался снимать квартиру и временно переехал, — сказала Виктория Кирюхина.
Однако только этого вряд ли хватит для поглощения всего нового объема предложения, отметила она. Конкуренция на рынке аренды увеличивается, что не способствует росту ставок, — доступность съемного жилья будет расти на фоне увеличения объема предложения, считает Виктория Кирюхина.
— Фактически сейчас ситуация похожа на ту, что мы наблюдали в локдаун: арендаторы с сокращением уровня дохода стали переезжать в квартиру дешевле или вовсе в другой город. Рантье в результате снижали ставки и предлагали дисконты на фоне роста конкуренции, — напомнила она.
Сейчас выбор увеличивается, ставки аренды уже снижаются и к лету упадут еще, считает Виктория Кирюхина. Не исключена и ситуация с торгом и снижением цены на уже сданные квартиры, если собственник не захочет терять арендатора, добавила Юлия Дымова.
Цены на реальные сделки на рынке аренды полностью зависят от баланса спроса и предложения, сказала Ирина Доброхотова. Спрос в ближайшее время и в среднесрочной перспективе будет расти, считает она. Но реально располагаемые доходы у населения не увеличиваются так быстро, как ставки аренды, подчеркнула эксперт.
— Уже в этом году мы можем столкнуться с полным «непониманием» арендодателей и арендаторов, в результате чего первых будут не устраивать возможности вторых, а вторых — запросы первых, — полагает Ирина Доброхотова.
По ее мнению, с рынка будет мгновенно сметаться все самое дешевое, а объекты даже по среднерыночным ценам «зависать» на стадии объявления на многие месяцы или сниматься с экспозиции до лучших времен.
При этом в период сложностей в экономике всегда происходит внутренняя миграция в крупные города и в наиболее развитые регионы с точки зрения наличия рабочих мест и уровня оплаты труда, отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Москва и Московская область традиционно привлекают максимальное количество людей. Поэтому спрос на недвижимость в целом, включая аренду, в Москве будет в любом случае более стабильным, нежели в небольших городах, добавил он.
Мария Перевощикова