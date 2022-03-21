Миру предрекли массовый отказ от доллара

«Всех их пугает тот факт, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу и он продолжает расти и есть понимание, что вернуть такой долг — нереально. Особенно для экономики, которая переходит в рецессию», — уверен Клопенко.
По его мнению, нельзя недооценивать последствий от блокировки российских активов на Западе объёмом $300 млрд. Экономист назвал решения Америки, стран Евросоюза и др. «беспрецедентным поступком», который обернётся политическим дефолтом США. Ведь Вашингтон буквально «расписался в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран», добавил Клопенко.
Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США».
Он объяснил, что снижение доли доллара и ценных бумаг США в международной торговле и резервах, даже в незначительном объёме (например, на 10%) приведёт к ускорению инфляции в самих США и вызовет волну нового финансового кризиса.
Если такое снижение случится уже в 2022 году, то это совпадёт с процессом сдувания «финансового пузыря» на американской бирже. А это, в свою очередь, только усилит масштабность кризиса в разы. Таким образом, по мнению эксперта, цепочка экономических событий запустит процесс вывода из долларов и ценных бумаг США международных активов третьих стран.
Россия из-за беспрецедентных санкций, которые почти полностью изолировали её от финансовой системы США, станет одной из тех стран, которые как раз пострадают от такого развития событий меньше всех. Клопенко заключил, что РФ имеет шансы стать одним из бенефициаров трансформации мировой финансовой и экономической системы.