Геннадий Тимченко покинул совет директоров «Новатэка»

Евросоюз в конце февраля включил Тимченко в санкционные списки. Также бизнесмен попал под санкции Британии.
«Новатэк» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов.
Совладельцем «Новатэка» является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года. «Газпрому» принадлежит 9,99% ценных бумаг компании, подконтрольным Тимченко компаниям Ena Invest и «Волга груп» — 19,16% и 4,3% соответственно, французской Total — 19,4%.