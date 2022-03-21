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11:12 (мск), источник: © РИА Новости

Геннадий Тимченко покинул совет директоров «Новатэка»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко с 21 марта покинул совет директоров компании по собственному желанию, сообщает пресс-служба компании.

Источник: © РИА Новости

Евросоюз в конце февраля включил Тимченко в санкционные списки. Также бизнесмен попал под санкции Британии.

«Новатэк» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов.

Совладельцем «Новатэка» является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года. «Газпрому» принадлежит 9,99% ценных бумаг компании, подконтрольным Тимченко компаниям Ena Invest и «Волга груп» — 19,16% и 4,3% соответственно, французской Total — 19,4%.

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