Эмбарго на российскую нефть ухудшат энергобаланс в ЕС, заявил Песков

Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
«Действительно, насколько мы знаем, эта тема эмбарго на поставки нефти, она активно обсуждается. Это тема очень сложная, потому что такое эмбарго, оно повлияет, причем очень серьезно, на мировой нефтяной рынок. Очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансах на европейском континенте. Американцы при этом останутся при своих. Это очевидно. И будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это такое решение, которое ударит по всем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия.