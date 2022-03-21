Шереметьево отправило в вынужденный отпуск почти половину сотрудников

Вынужденный отпуск начался у части сотрудников Шереметьево с 16 марта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на приказ генерального директора аэропорта Михаила Василенко. Копию документа также уже опубликовал Telegram-канал Give Me the Sky! Представитель Шереметьево Анна Захаренкова подтвердила «Известиям» отправку сотрудников в простой (такая формулировка использована и в приказе).
В выложенном в сеть документе за подписью Василенко указывается, что не работающие сотрудники будут получать две трети зарплаты. Простой продлится до особого уведомления, при этом «простаивающие» сотрудники в свои обычные рабочие часы обязаны постоянно быть доступны по телефону и либо сразу брать трубку, либо перезванивать в течение 15 минут. В документе не указывается, чем работнику грозит неисполнение этого предписания.
Источник «Известий» в Шереметьево уточнил, что сейчас аэропорт обслуживают примерно 15 тыс. сотрудников. В вынужденный отпуск будут оправлены около 6−7 тыс., добавляет газета.
На фоне «вынужденных ограничений в сфере международных перевозок» аэропорт Шереметьево еще с 15 марта вывел из эксплуатации третью взлетно-посадочную полосу, приостановил работу терминалов E и D, свернул инвестиционные процессы и принял другие антикризисные меры, которые «будут действовать до восстановления объема пассажирских перевозок и интенсивности взлетно-посадочных операций».
«Известия» пишут, что другие московские аэропорты тоже пострадали от санкций, но в меньшей степени. В Домодедово газете заявили, что работников перевели на неполную занятость и сформировали для них новые сменные графики, но планов сокращать сотрудников или отправлять их в простой у аэропорта пока нет. В Жуковском сказали, что планов по сокращению или простою тоже не имеется, а во Внуково не ответили на запрос редакции.
Российская авиация находится под санкциями с самого начала специальной военной операции на Украине. Запад ввел запрет на поставку в Россию воздушных судов и запчастей к ним, а также на ремонт и страхование самолетов. Значительное число стран мира закрыли свое небо для российских авиаперевозчиков, а в другие страны они не совершают полеты сами, опасаясь ареста находящихся в лизинге самолетов, которые лизингодатели уже потребовали вернуть. Газета «Коммерсантъ» назвала введенные санкции «беспрецедентными».