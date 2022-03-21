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13:48 (мск), источник: © РИА Новости

РЖД отменили масочный режим и термометрию в поездах и на вокзалах

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. РЖД сняли ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах, сообщает компания.

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Источник: © РИА Новости

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга. Уточняется, что в то же время, РЖД продолжат дезинфицировать подвижной состав и помещения вокзалов.

На сайте РЖД опубликован документ управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту в адрес замглавы РЖД Дмитрия Пегова о поэтапном снятии ограничений. Документ датирован 16 марта. Там отмечается, что в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации частично отменяется ряд COVID-ограничений. Помимо названных, также отменяются ПЦР-тесты для работников поездных бригад перед отправкой в рейс, доступ сотрудников к работе пассажирского комплекса при наличии QR-кода, обработка формы. Отменяется и организация горячего питания детей из организованных детских групп на вынос в вагонах по местам рассадки.

«Соблюдение масочного режима работниками пассажирского комплекса, имеющих контакт с пассажирами, обязательно», — говорится в документе.

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