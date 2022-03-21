Новак предупредил о цене на нефть до $300 за баррель в случае эмбарго

Если отказ будет, то цены на нефть будут условно $300, а некоторые говорят, и $500.
Александр Новаквице-премьер России
Новак назвал маловероятным сценарий, в котором Европа отказывается от российских энергоносителей. Если это произойдет, Россия будет диверсифицировать морские поставки, чтобы не снижать добычу нефти. Даже с учетом дисконта экспорт окупится за счет роста цены, заявил вице-премьер. Он сказал, что Россия уже начала перенаправлять потоки с запада на восток, на азиатские рынки, передает «Интерфакс».
По словам Новака, запрет на импорт энергоносителей в США не сильно повлиял на российскую энергетику. Россия поставляла туда 3% от общего экспорта нефти и 7% от экспорта нефтепродуктов.
При этом санкции привели к нарушению логистических цепочек и вызвали проблемы со страхованием судов. Россия столкнулась с вопросами финансирования и оплаты и сейчас пытается их решить, сказал Новак. Секторальные санкции коснулись нефтеперерабатывающих заводов, поставок высокотехнологичного оборудования для переработки на НПЗ, однако власти контролируют ситуацию.
С конца февраля США, Евросоюз и другие страны вводят беспрецедентные санкции против России из-за военных действий на Украине. Одним из методов давления власти стран Запада считают отказ от импорта российских нефти и газа. От энергоносителей уже отказались США. Канада и Великобритания заявили о планах отказа.
В начале марта Еврокомиссия представила ускоренный вариант плана по постепенному отказу от российских энергоносителей. До конца 2022 года ЕС планирует снизить потребление российского газа на две трети.
21 марта главы МИД стран ЕС обсудят возможность введения нефтяного эмбарго для России, сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. За запрет импорта нефти и газа выступают страны Прибалтики, власти Германии призывают не торопиться с таким решением из-за высоких цен на энергоносители в Европе, писал Reuters со ссылкой на источники.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что запрет на поставки негативно отразится на энергобалансах континента и повлечет изменения на мировом нефтяном рынке. Европе придется тяжелее, чем США, это решение «ударит по всем», предрек представитель Кремля.