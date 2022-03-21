Рассрочку отложили на потом. Почему ритейлеров перестали интересовать банковские программы

Продажи в кредит продолжают действовать. Оформить заявку можно и онлайн, и в магазине. Рассрочки временно не действует, потому что эту часть акций предоставляли ритейлеры, они брали на себя расходы по платежам за кредит в пользу банка.
Валерия Андрееваруководитель департамента по связям с общественностью «М. Видео—Эльдорадо»
«Сейчас недостаточно стабильная экономическая ситуация, ослабевает курс рубля, и мы вынуждены отказаться от промо, чтобы в целом держать выгодные и приемлемые цены на всю технику. Спрос на покупки в кредит ниже, чем был, скажем, год назад, потому что люди предпочитают инвестировать средства, которые у них есть на руках. Нельзя сказать, что он раньше был ажиотажным: в конце февраля-начале марта интерес был высоким и сейчас возвращается к стандартной динамике для этого сезона», — говорит Андреева.
В то же время некоторые крупные маркетплейсы пока сохраняют программы рассрочки. Впрочем, не везде ее можно оформить, например, на покупку техники.
Может ли бизнес вообще отказаться от рассрочек?
Руководитель направления исследований центра «Сколково—РЭШ» Егор Кривошея в этом сомневается. Но, по его словам, продавцы не заинтересованы в таких программах, если речь идет о товарах с высоким спросом или ценой: «Многие кредитные продукты стали намного дороже. И поскольку классические рассрочки в принципе были относительно дорогим продуктом, это одна из таких основных причин, почему сейчас на это смотрят меньше. Второй момент — это, наверное, неопределенность с точки зрения цепочки поставок. Наблюдается повышенный спрос на технику. И так как не совсем понятно, каким образом будет устроена иностранная цепочка поставок завтра и сколько это будет стоить, на рассрочку смотрят с опаской. Все хотят удовлетворить спрос здесь и сейчас, а не добавлять дополнительных издержек, связанных с ликвидностью и вещами, которые могут еще больше сократить маржинальность. Ритейлеры менее охотно будут соглашаться на рассрочку либо BNPL при покупке товара на большую сумму, просто потому что при прочих равных найдется другой потребитель, который сможет купить здесь и сейчас».
Я не вижу причин, почему, например, то же POS-кредитование либо рассрочка могут полностью закрыться или уйти. Мне кажется, это очень маловероятный сценарий. Но они, наверное, достаточно серьезно будут реагировать на те изменения, которые в принципе происходят на рынке, в том числе связанные со ставками. Условия будут динамично меняться, и дальше все будет зависеть уже не столько от наличия этих предложений, сколько от экономической целесообразности использовать этот продукт и желания.
Егор Кривошеяруководитель направления исследований центра «Сколково—РЭШ»
На фоне военных действий на Украине крупнейшие производители электроники объявили о прекращении поставок в Россию. Корейская Samsung объясняла решение проблемами с логистикой, LG же не уточняла причины. По оценкам Йельского университета, с конца февраля деятельность в России ограничили около 400 компаний.