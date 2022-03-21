ЦБ временно снизил комиссии за прием карт к оплате

Банк России временно установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. Решение будет действовать с 18 апреля по 31 августа 2022 года, говорится в сообщении ЦБ.
Льготы получат торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также компании, оказывающие услуги связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и услуги в сфере перевозки пассажиров.
«Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане в свою очередь продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты», — отмечает ЦБ. Сейчас тарифы за эквайринг находятся на уровне 1,2−2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия, напоминает регулятор.
Эквайринговые комиссии — это плата за прием карт, которые банки берут с магазинов. Основная часть тарифа — межбанковская комиссия (интерчейндж, заработок банка — эмитента карты) — устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. Оставшаяся часть — это комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине) и комиссии в адрес платежной системы. По данным ЦБ, доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2021 года составила 73%.
ЦБ в 2019 году получил право регулировать комиссии на платежном рынке, однако эквайринговые комиссии рынок устанавливает самостоятельно. Исключение — 2020 год. Тогда Банк России в условиях пандемии коронавируса также установил максимальный тариф за прием карт на уровне 1% для онлайн-магазинов, чтобы поддержать экономику и граждан. В результате банки начали отменять кэшбек за покупки в интернете, так как интерчейндж является одним из основных источников средств, которые банки направляют на клиентские программы лояльности.