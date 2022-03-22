Минфин предложил втрое снизить штрафы за незаконные валютные операции

Министерство финансов России подготовило и внесло в правительство законопроект, существенно смягчающий административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Либерализацию валютного регулирования в России сначала ускорила пандемия коронавируса, а теперь — санкционная кампания Запада. Минфин исходит из того, что «в условиях сложившейся геополитической ситуации и применения рядом иностранных государств в отношении российских экспортеров мер ограничительного характера принятие законопроекта смягчит негативное воздействие таких мер на экспортеров», говорится в материалах к законопроекту, которые есть у РБК (их содержание подтвердил источник, знакомый с инициативой).
Ранее в марте РБК писал, что правительство рассматривает возможность смягчения ответственности экспортеров за нарушения при получении валютной выручки, которое осложнилось из-за санкций.
Законопроект был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрен после доработки на заседании правительства Российской Федерации в установленном порядке, сообщила РБК пресс-служба правительства.
Снижение штрафов за ряд валютных нарушений
Как следует из текста законопроекта, подготовленные поправки в ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предполагают снижение штрафов:
- за незаконные валютные операции до 20−40% по сравнению с действующими штрафами в 75−100% от суммы незаконной валютной операции;
- за нерепатриацию экспортной выручки по рублевым и валютным внешнеторговым договорам до 3−5% (по сравнению с действующими штрафами в 3−10% по рублевым договорам и 5−30% по валютным);
- за ненадлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговому договору до 3−5% от суммы денежных средств, причитающихся от нерезидента резиденту, по сравнению с текущими 5−30%.
В среднем поправки Минфина предусматривают сокращение размера штрафов за валютные нарушения примерно в три раза.
Законопроект также предлагает отказаться от понятия «профессиональный участник внешнеэкономической деятельности», которое было введено в законодательство в 2020 году. Профессиональными участниками признавались экспортеры или импортеры, которые соответствуют определенным критериям по длительности осуществления внешнеэкономической деятельности и сумме исполненных контрактов. Они пользовались пониженными ставками штрафов за нерепатриацию экспортной выручки (3−5% от суммы, не зачисленной по условиям договора) и невозврат аванса, уплаченного за несостоявшуюся поставку товаров в Россию (также 3−5% от суммы не возвращенных в установленный срок средств).
Исполнительные органы власти, присуждающие штрафы (в частности, Федеральная налоговая служба), наделены полномочиями по выбору точного значения штрафа в пределах законодательно определенного диапазона в зависимости от обстоятельств дела.
Сохранение штрафов за импортные авансы
Согласно предложениям Минфина, теперь штрафы для всех экспортеров за невозврат валютной или рублевой выручки будут составлять 3−5%. В то же время избранные участники внешней торговли лишатся возможности претендовать на аналогичные пониженные штрафы за невозврат авансов по импорту в рублях или иностранной валюте. Штрафы за такое правонарушение для резидентов сохранятся на уровне 3−10% в случае рублевых контрактов и 5−30% в случае валютных.
Аналогичным образом Минфин предлагает сохранить неизменными на уровне 5−30% штрафы за невозврат денежных средств по договору займа, где российский резидент одалживает денежные средства в любой валюте нерезиденту. Российские власти с 1 марта 2022 года установили запрет на предоставление новых займов от резидентов нерезидентам, однако этот запрет касается только займов в иностранной валюте. Таким образом, если российская компания выдала такой заем до 1 марта или предоставляет деньги в рублях, ей по-прежнему будет грозить штраф 5−30% от суммы займа за его невозврат со стороны иностранной структуры.
Тот факт, что Минфин предлагает смягчить ответственность за невозврат экспортной выручки, но не за невозврат авансов по импорту или займов нерезидентам, связан с тем, что платежи за импорт или займы в пользу нерезидентов исторически являются более распространенным способом вывода капитала за рубеж при сомнительных операциях.
Что может считаться валютным нарушением
Текущее законодательство обязывает экспортеров (кроме несырьевых) сообщать банкам точные сроки, прописанные во внешнеторговых контрактах, и перечислять валютную выручку на счета в российских банках в соответствии с этими сроками. Аналогичное требование возлагается на импортеров в части возврата валютных авансов, уплаченных за рубеж за товары, которые оказались непоставленными. Если выручка или аванс пришли в банк с опозданием хотя бы на один день, компанию штрафуют. За каждый день просрочки нужно заплатить 1/150 ключевой ставки ЦБ (если в итоге валютная выручка возвращена в Россию).
Компаниям грозят санкции даже за нарушения, которые могли произойти не по вине экспортера. К примеру, резидента могут оштрафовать за то, что иностранный контрагент расплатился позже даты, указанной в контракте, или за опоздание в постановке контракта на учет в банке.
Незаконной валютной операцией, например, является зачисление российской компанией валюты за оказанные зарубежные услуги на счет в иностранном банке, а не российском, или предоставление займа от нерезидента российскому лицу в иностранной наличной валюте.
Министр финансов Антон Силуанов еще в 2017 году называл штрафы за незаконные валютные операции в размере до 100% от суммы операции «драконовскими». «Анахронизмом» называли сохраняющиеся валютные ограничения в России эксперты ЦСР в 2018 году, а бывший министр экономического развития Максим Орешкин (ныне помощник президента) называл их «рудиментом».
Законопроект Минфина о снижении штрафов прошел согласование Минэкономразвития, Минпромторга, Росфинмониторинга, Банка России, следует из сопроводительных материалов к проекту. Однако ФТС не согласовала законопроект из-за принципиальных разногласий: служба не поддерживает снижение штрафов для экспортеров за нерепатриацию валютной выручки, ссылаясь на то, что это «создает условия для бесконтрольного вывода из страны материальных ресурсов и негативно повлияет на формирование платежного баланса».
При этом ФТС согласна с целесообразностью снизить штрафы до 3−5% в отношении внешнеторговых контрактов в рублях. Пресс-служба ФТС переадресовала вопросы по законопроекту и позиции службы в Минфин. ФТС и Минфин составили таблицу разногласий по этому пункту, следует из материалов к поправкам; как и когда они будут их устранять, неясно. РБК направил запросы в Минфин, Банк России и правительство.
Бизнес поддерживает инициативы Минфина, но считает, что нужно идти дальше. Многие компании уже вынужденно нарушили требования валютного законодательства, и для них нужно предусмотреть освобождение от ответственности задним числом, сказал РБК представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Там предлагают дополнить ст. 15.25 КоАП пунктом о том, что резиденты освобождаются от ответственности за непоступление валютной выручки, если контракт был заключен до 24 февраля 2022 года, контрагент находится в недружественной юрисдикции и нарушает свои обязательства, а российский резидент никак не может на это повлиять.
Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей в России Борис Титов направил письмо Силуанову (датировано 18 марта, копия есть у РБК), в котором также предложил освободить российские компании от административной ответственности по ст. 15.25 КоАП либо уголовной ответственности (предусмотрена в некоторых случаях за неисполнение обязанности по репатриации выручки) или хотя бы смягчить такую ответственность за формальные нарушения валютного законодательства, допущенные из-за западных санкций.
«Сегодня предприниматели рискуют оказаться привлеченными к ответственности за действия, в которых они не виноваты», — объяснил РБК Титов. В письме Минфину он также попросил приостановить проведение проверок соблюдения валютного законодательства со стороны ФТС — по аналогии с приостановкой таких проверок, о которой уже объявила Федеральная налоговая служба.
Иван Ткачев, Екатерина Виноградова
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