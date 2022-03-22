Эксперты зафиксировали двукратное снижение выдачи потребкредитов в России

Российские банки столкнулись с торможением в самом доходном сегменте бизнеса — потребительском кредитовании: за первые две недели марта 2022 года количество выданных необеспеченных кредитов оказалось почти вдвое меньше, чем за аналогичный период февраля этого года, сообщили РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс».
«Точкой перелома для многих кредиторов стало 26 февраля, когда выдачи снизились более чем на 60% (к предыдущей субботе 19 февраля), что было отчасти компенсировано в последующие дни. Следующей точкой перелома стало 1 марта, когда после некоторого восстановления рынок зафиксировался на уровне 50% от выдач в феврале», — сказал представитель бюро. Данных о количестве и объеме выданных потребкредитов в абсолютном выражении в «Эквифаксе» не раскрыли.
По статистике бюро, за весь февраль российские банки одобрили населению почти 2 млн потребительских ссуд на 487,9 млрд руб.
Таким образом, с учетом падения выдач вдвое за первые две недели марта участники рынка могли оформить физлицам около 500 тыс. потребкредитов. Для сравнения: в апреле 2020 года, первый месяц режима самоизоляции в России из-за пандемии коронавируса, населению было одобрено 550 тыс. кредитов наличными, в мае выдачи подросли до 712 тыс.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) данных по выдачам не раскрыло, но сообщило, что в первую неделю марта было зафиксировано сокращение заявок физлиц на кредиты в банках на 53% по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 55% в сравнении с февралем этого года. «И заемщики, и банки в условиях неопределенности и резкого роста ключевой ставки стараются не совершать резких движений и более склонны к занятию выжидательной позиции. По нашему мнению, в ближайшие месяцы рост ставок в результате санкционного давления станет определяющим фактором для кредитного рынка, где можно ожидать существенного спада, сравнимого с карантинными апрелем—маем 2020 года», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Как изменились денежно-кредитные условия в России за последний месяц
Западные страны ввели против России санкции, в том числе против крупных российских банков, а впоследствии и против валютных резервов Центробанка. На этом фоне российские кредитные организации столкнулись с оттоком средств населения, а Банк России был вынужден принимать меры для стабилизации ситуации. 28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Регулятор также увеличил для банков доступ к безналичной и наличной ликвидности и разрешил кредиторам временно не соблюдать ограничения по полной стоимости розничных кредитов (ПСК).
Помимо провала кредитных продаж «Эквифакс» выявил признаки серьезного ужесточения требований банков к заемщикам. Так, средняя сумма выдаваемой ссуды в первые недели марта упала до 130 тыс. руб., что на 46,8% уступает средним февральским значениям. Средний срок кредита сократился с 32 до 23 месяцев, сообщили РБК в бюро. По его данным, ПСК по необеспеченным ссудам подскочила с 17 до 30% годовых.
Как аналитики объясняют сокращение выдачи кредитов
Основной фактор, повлиявший на кредитные выдачи, — резкое повышение ставки ЦБ, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Негативная динамика наблюдается и в других сегментах банковской розницы, отмечает он. Крупные банки ранее, например, зафиксировали переток ипотечных продаж из рыночной ипотеки в льготную именно из-за возникшей разницы ставок.
«Динамика могла бы быть более позитивной, если бы она не сопровождалась девальвацией рубля, ростом цен и уходом с рынка многих зарубежных производителей и продавцов», — комментирует ситуацию в потребкредитовании Гришунин. По оценкам НРА, по итогам марта выдачи необеспеченных ссуд окажутся на 70−75% ниже февральского уровня. «Это (спад. — РБК) будет несколько больше, чем в апреле 2020 года, когда выдачи снизились на 55% по сравнению с мартом», — предполагает эксперт.
Несмотря на существенный рост процентных ставок, спрос населения на кредиты еще мог оставаться повышенным, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Потребительская активность в первые недели марта была очень высокой — граждане стремились приобрести по старым ценам товары длительного пользования, включая бытовую технику и электронику. Однако банки, вероятно, резко ужесточили риск-политики в ответ на ухудшение экономической ситуации, что и отразилось на суммах и сроках кредитов». Аналитик считает, что во второй половине марта выдачи необеспеченных ссуд продолжат падение.
По словам Доронкина, сейчас ситуация в банковской рознице отличается от локдауна 2020 года. Во-первых, два года назад эпидемиологические ограничения сделали труднодоступным физическое получение кредита в отделениях банка, тогда как сейчас этих ограничений нет, перечисляет он. Во-вторых, эксперт допускает, что в нынешних условиях на рынок могут выйти заемщики с низкой долговой нагрузкой, чтобы взять кредиты по высоким ставкам в ожидании еще более значительного роста цен на ряд товаров.
Замедление потребкредитования было ожидаемо и до событий конца февраля 2022 года, замечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он напоминает, что в 2020 году произошел «перегрев рынка» потребкредитования и ЦБ принимал меры, чтобы сдержать активность банков.
В 2021 году российские банки поставили рекорд по выдаче необеспеченных ссуд. Портфель таких кредитов на 1 января достиг 11,7 трлн руб., прибавив 20,1%, следует из данных ЦБ. Регулятор отмечал рост средней долговой нагрузки россиян, берущих беззалоговые ссуды. По состоянию на середину 2021 года она достигала 740 тыс. руб. на одного заемщика.
Как долго будет продолжаться спад
18 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на прежнем рекордном уровне — 20%. Опрошенные РБК эксперты считают, что для банков это еще не повод смягчать кредитную политику и условия для заемщиков.
«Снижение ставок в сегменте в краткосрочной перспективе маловероятно с учетом возросшей стоимости фондирования сектора (привлечения средств в том числе через вклады. — РБК). Дополнительное давление на кредитные ставки оказывает и возросший уровень кредитных рисков — вследствие приостановки работы заметного числа компаний уже в ближайшее время может существенно вырасти уровень безработицы», — поясняет Доронкин. Он считает, что восстановление розничного кредитования в России возможно «по мере снижения геополитической напряженности и стабильного снижения ставок».
Действующие высокие ставки по потребкредитам будут сохраняться дольше, чем в кризис 2014—2015 годов, полагает Гришунин.
Восстановление этого сегмента он ожидает не раньше, чем в середине года, когда станет возможным смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и замедление инфляции.
Сроки восстановления потребкредитования будут зависеть не только от динамики ключевой ставки, говорит Беликов. По его словам, для этого еще должен наметиться тренд на оптимизацию долговой нагрузки розничных заемщиков, в том числе за счет роста реальных доходов населения. «Иначе ранее принятые обязательства будут просто частично рефинансированы при повышенных ставках и ухудшившихся макроэкономических параметрах, что негативно отразится на качестве совокупного портфеля потребительских кредитов», — предупреждает аналитик.
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