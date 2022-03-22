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00:30 (мск), источник: Известия

В ЕС сравнили собственные траты на оборону с расходами России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в понедельник, 21 марта, заявил, что военные расходы объединения составляют примерно €200 млрд, что в четыре раза больше, чем расходы России на оборону, но при этом менее эффективно.

«Сегодня мы тратим на оборону €200 млрд. Это в четыре раза больше, чем тратит Россия. Мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, но не так эффективно. И это столько же, сколько тратит Китай», — отметил Боррель на пресс-конференции по итогам заседаний Совета ЕС по иностранным делам и обороне в Брюсселе.

По его мнению, страны — члены Евросоюза должны больше тратить на оборону, «что означает избегать дубликации функций и заполнять пробелы», так как Европа находится в опасности.

В этот же день совет ЕС одобрил оборонную концепцию «Стратегический компас ЕС», рассчитанную на период до 2030 года. Согласно этой стратегии, будут созданы Силы быстрого реагирования в количестве 5 тыс. человек. Также отмечается, что ЕС будет дополнять НАТО в сфере обороны.

Документ будет принят окончательно 24—25 марта на саммите глав государств Евросоюза в Брюсселе. Отмечается, что концепция разрабатывалась под руководством Борреля еще с 2020 года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что создание общих вооруженных сил Евросоюза может обернуться негативными эффектами в виде ослабления Североатлантического альянса и разобщения самого европейского объединения.

Столтенберг уточнил, что корнем проблемы является финансовый вопрос, так как 80% оборонных расходов НАТО приходится на союзников альянса, которые не входят в список стран — членов ЕС.

Под указанную категорию попадают США, Великобритания, Исландия, Норвегия, Канада и Турция, которые в то же время являются ключевыми игроками в обеспечении европейской безопасности.

Необходимость в собственной сильной оборонной стратегии Евросоюза Боррель объяснил событиями, происходящими в Афганистане, в частности захватом власти в стране боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и прилегающими последствиями. Дополнительно отмечается, что по своему замыслу документ «Стратегической компас ЕС» будет близок к доктрине Евросоюза и стратегической концепции НАТО.

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