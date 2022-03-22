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08:20 (мск), источник: © РИА Новости

Глава «Нафтогаза» пообещал продолжить транзит российского газа

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Источник: Reuters

«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа…», — заявил он в интервью Bloomberg TV.

Бесперебойный транзит, по словам Витренко, будет продолжаться, пока у «Украины» остается такая техническая возможность.

Глава «Нафтогаза» также признал, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа.

Контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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