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15:06 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума отменила НДФЛ с полученных в 2021—2022 годах процентов по вкладам

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах.

Источник: © РИА Новости

С 2021 года в России был введен налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы. Так, необлагаемый доход по вкладам за 2021 год составил бы 42,5 тысячи рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%), а за 2022 год он получался 85 тысяч рублей (на 1 января 2022 года ставка ЦБ была 8,5%).

Закон освобождает граждан от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021−2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022—2023 годах.

При этом вносятся изменения в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года.

Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. Таким образом, если ставка ключевая ставка ЦБ в течение года повышалась, а вслед за ней росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход, и гражданам больше налогов платить не придется.

Закон также содержит нормы, направленные на стимулирование перевода ценных бумаг (долей) российских организаций из собственности иностранных компаний в собственность российских физлиц. В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Закон освобождает от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021—2023 годах. Помимо этого, снимается ограничение по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим лицам, который не облагается НДФЛ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.

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