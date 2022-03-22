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14:27 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума установила налоговые льготы для компаний из сфер IT и туризма

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма.

Источник: © РИА Новости

Так, для организаций IT-отрасли на 2022−2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. В целях же поддержки туриндустрии и гостиничного бизнеса сроком на пять лет устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в реестр таких объектов.

Организациям предоставляется также право перейти в течение текущего года на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Также для налога на прибыль вносятся и изменения, направленные на расширение «безопасного» интервала для учета в расходах процентов по долговым обязательствам.

Помимо этого, временно фиксируется курс иностранной валюты для расчета «тонкой капитализации».

В 2022—2024 годах курсовую разницу, начисленную по требованиям (обязательствам), выраженным в иностранной валюте, предлагается учитывать при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности с целью исключения влияния на обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля.

Кроме того, в 2023 году для расчета налоговой базы по налогам на имущество юрлиц и физлиц, а также земельного налога можно будет применять кадастровую стоимость по состоянию на 1 января 2022 года. Это станет возможным, если кадастровая стоимость таких объектов на начало 2023 года превысит ту, что применялась с 2022 года, за исключением случаев ее пересмотра в связи с изменением характеристик объекта.

До конца 2024 года продлеваются полномочия субъектов РФ по установлению для впервые зарегистрированных в качестве ИП физлиц, которые в течение двух лет с момента такой регистрации перешли на упрощенную или патентную систему налогообложения, нулевой ставки налога.

А с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года предлагается в случае просрочки организациями исполнения обязанности по уплате налогов применять пени в размере 1/300 действующей в этом периоде ставки рефинансирования Банка России. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.

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