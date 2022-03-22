Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году

«Скорее всего это будет 2024 год по завершению работ по импортозамещению, завершение всех сертификационных процедур, потому что любая компонента, которая меняется, в самолете требует проведения испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности», — сказал он на брифинге.
Как отметил министр, иностранные производители отказались поставлять компоненты даже по предоплаченным заказам, не объясняя при этом причин своих действий. Мантуров также не исключил кооперации с «дружественными нам странами».
Пока «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) рассчитывает поставить к концу этого года два МС-21 с импортными компонентами.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
МС-21−300/310 — российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.