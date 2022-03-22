В ФНС оценили плюсы ускоренного возврата НДС для российских компаний

«Налогоплательщики, осуществляющие как внешнеторговую деятельность, так и операции на внутреннем рынке, смогут быстро, в упрощенном режиме пополнить оборотные средства на сумму возмещения НДС. Бизнес сможет, по нашим расчетам, вернуть налог в объеме около 80 млрд рублей в среднем в течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки», — цитирует его ТАСС.
Ранее в этот же день Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон об антикризисных налоговых мерах. Согласно законопроекту, в 2022 и 2023 годах норма о повышенном размере пени с 31-го дня просрочки не будет действовать. Кроме того, закон предусматривает установление ставки по НДС 0% сроком на пять лет в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.
Также освобождаются от НДФЛ проценты, полученные в 2021—2022 годах по вкладам, остаткам на счетах банков. Вводится и ускоренный возврат НДС для всех компаний, которые не находятся в процедуре банкротства или процессе реорганизации.
15 марта правительство РФ презентовало программу антикризисных мер, на реализацию которой планируется выделить не менее 1 трлн рублей. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. Предусмотривается поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских предпринимателей.
14 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия принимает меры и сможет минимизировать последствия экономической войны, которую объявили западные страны.
5 марта стало известно, что ЦБ РФ во взаимодействии с правительством разработал антикризисные программы льготного кредитования для бизнеса.
Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение специальной операции в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.