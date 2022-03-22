«Алмаз-Антей» сообщил о зависшем $1 млрд за экспортные поставки

«У нас довольно большой экспорт, у нас, у всей оборонки, это довольно много, очень значимые числа. Сейчас ввиду санкций введенных затормозилось проведение расчетов. Причем суммы колоссальные. По нашей организации около миллиарда долларов за рубежом у нас зависло. Мы отгрузили “железо”, отгрузили технику, а получить расчет не можем», — сказал господин Улумбеков во время заседания экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники в Госдуме (цитата по ТАСС).
По его словам, самостоятельные попытки компании решить проблему с оплатой могут привести к «криминалу».
Господин Улумбеков считает, что в перспективе ожидаются «еще примерно такие же объемы» проблем с оплатой счетов. «Не в состоянии мы такие объемы переварить», — сказал он. «Алмаз-Антей» попал под санкции Евросоюза в ответ на военную операцию России на Украине.