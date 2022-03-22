СМИ узнали о «лазейке» иностранных компаний для продолжения бизнеса в РФ

Как отмечается, большие иностранные бренды дали обещание приостановить производство и сбыт всех товаров, кроме продукции первой необходимости, в России. Однако при этом они пытаются максимально расширить термин «самого необходимого».
Колумнисты иллюстрируют свои заключения примерами фирм, продающих картофельные чипсы, освежители воздуха, бритвы, косметику или мороженое.
По словам журналистов, европейские и американские компании находятся под все продолжающимся давлением западных политиков, которые требуют и дальше сокращать экономическую деятельность в РФ из-за спецоперации по защите Донбасса.
Ранее, 21 марта, в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила в отсутствии влияния американских властей на решение ряда компаний приостановить деятельность в РФ. По ее словам, частные компании должны сами принимать подобные решения, хотя американская администрация приветствует решение тех, кто оставил российский рынок.
О приостановке работы в России в последние недели уже объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald’s, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria’s Secret, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi и BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие.
9 марта Минэкономразвития России выступило с предложением ввести внешнее управление в западных компаниях, которые ушли из РФ на фоне ситуации на Украине. Речь идет об организациях, которые принадлежат иностранцам минимум на 25%. Как рассказали «Известиям» в министерстве, таким образом российское правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.
На фоне операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, Россия столкнулась с санкциями стран Запада.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили о помощи.