ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян

Руководство Федеральной налоговой службы (ФНС) разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые граждане подают для получения налоговых вычетов. Нововведение касается социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки по социальным вычетам давалось три месяца и еще месяц — на перечисление возврата. По имущественным вычетам с мая 2021 года на проверку отводился один месяц, а еще 15 дней — на зачисление средств.
Об инициативе центрального аппарата ФНС о сокращении сроков процедур РБК сообщили два источника, знакомых с содержанием директивы. Как утверждает один из них, ускорение проверок носит социальное предназначение: так население более оперативно получит возвраты по налогам, что актуально в условиях санкционного давления.
В ближайшее время камеральные проверки действительно будут проводиться в более короткие сроки, подтвердили РБК в пресс-службе ФНС, уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов (ведомство не назвало конкретные параметры сроков). «В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога», — сказали в налоговой службе.
Какие бывают налоговые вычеты для физлиц
Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Например, налоговый вычет на 1 млн руб. предполагает, что гражданин может либо вернуть 130 тыс. руб. уже уплаченных налогов (по ставке 13%), либо снизить на эту сумму налоговые начисления. Существует несколько типов вычетов:
- имущественный (полагается при покупке и строительстве жилья и погашении ипотеки, а также при продаже недвижимости). За покупку жилья можно вернуть до 260 тыс. руб., за ипотеку — 390 тыс., при продаже недвижимости — уменьшить НДФЛ на сумму до 130 тыс. руб.,
- социальные (на благотворительность, лечение, образовательные услуги, занятия спортом, пенсионное страхование и страхование жизни, накопительную пенсию). Совокупно за год по социальным вычетам можно вернуть до 120 тыс. руб.,
- инвестиционные (полагаются владельцам индивидуальных инвестиционных счетов, брокерских счетов при долгосрочном владении бумагами и банковских вкладов). Владельцы ИИС могут вернуть по 52 тыс. руб. в год в течение трех лет. Владельцы брокерских счетов получают льготу и могут вывести из-под налогообложения до 3 млн руб. в год. Для банковских вкладов размер вычета зависит от ключевой ставки,
- профессиональные (можно вернуть часть расходов на ведение частной профессиональной деятельности и создание произведений искусства),
- стандартные (для льготных категорий граждан и семей с детьми).
На налоговые вычеты имеют право все официально работающие россияне. Но возврату подлежит только сумма уплаченного налога. К примеру, если гражданин претендует на вычет до 120 тыс. руб., но заплатил налогов только на 90 тыс. руб., то именно эта сумма станет предельной.
По данным ФНС за 2020 год (более свежей статистики нет), социальные вычеты разных типов были предоставлены 2,6 млн налогоплательщиков на общую сумму 139 млрд руб.
На получение имущественных вычетов на покупку жилья и по уплате процентов за ипотеку от физлиц было подано 5,3 млн заявлений об уменьшении налоговой базы на сумму 2 трлн руб. По имущественному вычету при продаже имущества подано 1,5 млн заявлений на сумму 1,6 трлн руб. Общая сумма налога, подлежащая возврату из бюджета по результатам камеральных проверок деклараций о доходах 2020 года по всем типам вычетов, составила 287,7 млрд руб.
Решение налоговых органов о сокращении срока камеральной проверки по предоставлению имущественных вычетов до 15 дней не только актуально и востребовано обществом, но и позитивно для бюджетного процесса, уверен эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. «Таким образом ФНС сокращает срок оборота средств граждан и ускоряет процесс вовлечения их в оборот реального сектора экономики. То есть фактически замороженные в течение одного-трех месяцев средства будут “заходить” в экономику (в частности, в сектор розничной торговли) быстрее», — поясняет собеседник РБК.
С прошлого года ФНС упростила получение имущественных и инвестиционных вычетов (с возникшим на них правом после 1 января 2020 года), сократив процедуру до одного шага — от налогоплательщика требуется лишь заполнить заявление, не направляя декларацию о доходах и другие документы.
Для обоих вычетов сократился срок рассмотрения заявлений и перечисления возврата — с четырех до полутора месяцев. Нововведение облегчило процедуру тем, кто приобрел жилье по антиковидной программе льготной ипотеки, а также владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (в пандемию был инвестиционный бум: по данным ЦБ, число ИИС за 2020 год выросло более чем в два раза, до 3,5 млн штук). На социальные вычеты упрощенная процедура не распространилась.
Те послабления для вычетов вносились через соответствующие поправки в Налоговый кодекс, то есть с прохождением всего законодательного цикла — от внесения в Госдуму до подписания президентом. Сейчас же ФНС провела инициативу в рамках внутриведомственной директивы, для чего не требуется одобрение парламента. Это обусловлено «стремлением оперативно решить вопрос», полагает Саськов. Вместе с тем распоряжение не носит временный характер, новые сроки будут соблюдаться постоянно, пояснили источники РБК.
Ранее правительство получило полномочия принимать социально-экономические решения без участия парламента, чтобы быстрее реагировать на вызовы в условиях санкционного давления.
При сокращении срока проверок до 15 дней налоговым инспекциям может не хватить трудовых ресурсов для этих функций, предупреждает ведущий юрист практики «налоговые споры» юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Земченков. Даже при старых сроках профильные сотрудники часто не успевали получить от налогоплательщиков необходимую информацию. Например, инспекторов могло не устроить качество прикрепленного документа, но была возможность запросить у налогоплательщика более четкую копию, на что требовалось время. Теперь в подобных случаях инспекторы, рискуя не уложиться в сроки, будут вынуждены закрывать проверку, опасается юрист.
Принимать положительное решение о возврате в спорных ситуациях для инспекторов чревато наказанием в случае ошибки. «При рассмотрении вопроса о вычетах речь идет о возврате денег из бюджета. За неправомерный возврат сотрудник рискует не отделаться только недовольством руководителя или урезанием премии. Ошибку могут перевернуть в уголовную плоскость и наказать сотрудника за халатность, злоупотребление должностными полномочиями, если посчитают, что в погоне за соблюдением установленных руководством сроков сотрудник закрыл проверку, [ошибочно] подтвердив право на вычет», — рассуждает юрист.
Чтобы увеличить трудовые ресурсы, налоговые инспекции могут бросать на камеральные проверки работников других отделов, предполагает Земченков. Это опасно тем, что у непрофильных сотрудников может возникнуть такая логика — откажу в возврате, а если буду не прав, налогоплательщик подтвердит свое право на досудебной стадии спора, говорит эксперт. «Таким образом, решение об уменьшении срока камеральных проверок при всей социальной направленности этой инициативы может привести к увеличению количества досудебных споров, что вызовет дополнительное недовольство у самих налогоплательщиков», — предполагает он.
Однако Саськов не разделяет эти опасения. По его оценке, основная часть процедуры камеральной проверки осуществляется с помощью цифровых процессов. В пресс-службе ФНС сказали РБК, что расширение сервисов для налогоплательщиков «происходит за счет электронных технологий администрирования».